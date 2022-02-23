Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 04:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik uygulamasından kaçan otomobil servis aracıyla çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki otomobil, Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde uygulama yapan trafik ekiplerini görünce geri giderek yola çıktığı sırada arkasından gelen A.A'nın kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.C. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Çekirge Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Bursa
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