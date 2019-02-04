İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2018 yılında Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybetti.
Bu yılın ilk ayında ise kaza sayısı %36,5 azalırken, yaşanan kazalarda 160 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber
Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 azaldı.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2018 yılında Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybetti.
Bu yılın ilk ayında ise kaza sayısı %36,5 azalırken, yaşanan kazalarda 160 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber