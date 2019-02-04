7 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

7 milyon kişiye kanser taraması yapıldı

Çipras: Erdoğan ile ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor

Çipras: Erdoğan ile ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor

Ekonomi