Dünyada en sık rastlanan hastalıklardan biri olan ve önde gelen ölüm sebepleri arasında yer alan kansere karşı savaş sürüyor.

Ülke genelinde kanserin erken teşhisi ve önlenmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının geçen yıl Türkiye genelinde yaptığı meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarından 7 milyon kişi yararlandı.

Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken meme kanseri her 4 kadın kanserinden biri olmaya devam etti.

Çocukluk çağı kanser türünde ise lösemi ilk sıradaki yerini koruyor.

Kaynak: AA