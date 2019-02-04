23 yaşındaki Leyla Sönmez Adana'da bir hafta önce özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından genç kız şiddetli ağrı çekince hemen doktorlara haber verildi.

Leyla'nın amcası Cezayir Sönmez, doktorun ağrıların normal olduğunu ve narkoz etkisinden olabileceğini söylediğini belirtti. Daha sonra ise Leyla'nın kan kusmaları başladı.

Ailesinin iddiasına göre sıkıntılarına rağmen Leyla Sönmez'in durumu ciddiye alınmadı.

Ağrıları artan genç kız taburcu olacağı gün hastanede bayılınca yoğun bakım ünitesine alındı.

Durumu ağırlaşan Leyla, önce Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Sönmez'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Leyla Sönmez'in ailesi, ihmali olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü de olayın araştırılması için bilirkişi heyeti kurulacağını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber