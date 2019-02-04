Kırıkkale'de oturan, doğuştan yürüme engelli 24 yaşındaki Gamze Tuna'nın durumundan haberdar olan Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli harekete geçti.

Şube Müdürü Eraslan Er'in talimatıyla genç kıza elektronik tekerlekli sandalye temin edildi. Ailesiyle şubeye davet edilen Gamze Tuna, tekerlekli sandalyesini teslim aldı.

Tuna, hediye karşısında çok duygulandığını söyledi.

Hatıra fotoğrafı çekildi

Artık günlük hayatında daha kolay hareket edebileceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tuna, başta Şube Müdürü Er olmak üzere tüm Özel Harekat polislerine teşekkür etti.

Bir süre polislerle sohbet eden Tuna, daha sonra Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü şehitliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA