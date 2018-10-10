Trafik cezaları artırılıyor

TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi verilecek.

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazların mevzuatta belirlenenlerin dışında kullanımına yasak getirilecek. Uymayanlara 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlara 15 gün trafikten men cezası getirilecek. Mevcut düzenlemede, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunluluğuna uymayan araçlara 108 lira para cezası uygulanıyordu.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara uygulanacak ceza 488 lira olarak belirlendi.

Ardı ardına şerit değiştirenlere 1002 lira idari para cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şerit ihlali, şerit değiştirme ve ters yönde araç sürme gibi ihlaller, açıkça düzenlenecek ve yaptırımlar getirilecek.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira idari para cezası getirilecek.

Mevcut durumda kırmızı ışık kuralına ve sesli işaretlere uymayan sürücülere 235 lira para cezası uygulanıyor. Düzenlemeyle kırmızı ışık kuralının ihlalinde, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

Hız sınırlarında uygulanan yaptırım 3 kademeye çıkarılacak

Karayollarında hız sınırlarını aşmayla ilgili para cezası ve yaptırım da yeniden düzenlendi.

Uygulanan 2 kademeli yaptırım (yüzde 10-30 ve yüzde 30 üzeri) 3'e çıkartıldı ve "yüzde 50'den fazlası" ibaresi eklendi.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 yıl içerisinde beş defa tekerrür etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl süre ile alınırken, buna ilaveten 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanlara, "sürücü belgesi iptali" düzenlenecek.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.

Arabayı kendi etrafında döndürenlere 5 bin 10 lira idari para cezası

Yeni eklenen 23. maddeyle el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.

Yayalara geçiş hakkı

Kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilecek, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek, mevcutta sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve çıkışları da eklenecek.

Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığın artırılması amacıyla mevcutta 108 lira olan idari para cezası 235 liraya çıkarılacak.

İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığıyla mücadele

Yeni eklenen 27. maddeyle izinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile mücadele kapsamında, aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında kullananlara 15 gün men ve 1002 lira, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, çalışma izni/ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise 1002 lira idari para cezası uygulanacak.

Mevcut 16. maddeye yapılan eklemeyle hurdaya ayrılan araçların karayollarına çıkarılması engellenecek ve caydırıcılık artırılacak.

Düzenlemeyle hurda araçların trafikte kullanılması durumunda 2 bin 18 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edilecek ve aracın mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi öngörülecek.

Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda, idari para cezası 1002 lira olarak uygulanacak. Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

Mevcut düzenlemede, mevzuata aykırı şekilde üzerinde değişiklik yapılan aracın sahibine 108 lira idari para cezası veriliyor ve araç uygun şartlara getirilinceye kadar trafikten men ediliyordu.

Kaynak: AA