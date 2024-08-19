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Türkiye
AA 19.08.2024 09:55

Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 17 bin 768 lira ceza

İstanbul Sancaktepe'de düğün konvoyunda ilerlerken İETT otobüsünün aniden önüne geçen 3 sürücüye toplam 17 bin 768 lira para cezası kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 17 bin 768 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos Cumartesi günü Sancaktepe'de düğün konvoyundaki 3 otomobilin İETT otobüsünün önüne aniden geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anların bazı sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücülerinin A.T, F.A. ve Y.E.T. oldukları belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilere 4 farklı suçtan toplam 17 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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İETT İstanbul Trafik
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