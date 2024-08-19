Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 17 bin 768 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos Cumartesi günü Sancaktepe'de düğün konvoyundaki 3 otomobilin İETT otobüsünün önüne aniden geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anların bazı sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlattı.
İnceleme sonucunda Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücülerinin A.T, F.A. ve Y.E.T. oldukları belirlendi.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilere 4 farklı suçtan toplam 17 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.