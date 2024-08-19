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Türkiye
AA 19.08.2024 09:45

İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi.

İstanbul'da metrobüs hattındaki yol çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu

Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.

Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

​İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.

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