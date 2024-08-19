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Türkiye
AA 19.08.2024 09:40

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi istikametine giden İkram Mertdede'nin kullandığı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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