AA 27.11.2025 03:21

Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 97 bin lira ceza

Giresun Emniyet Müdürlüğünce, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 sürücüye, toplam 97 bin 166 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanal devriye faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Karadeniz Sahil Yolu Güre Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler sergilediği tespit edilen Y.D'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 13 bin 420 lira ceza kesildi.

Ayrıca, 24 Kasım'da sosyal medyada yayımlanan Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi sahil yolunda bir aracın drift yaptığı görüntüler üzerine tespit edilen sürücü O.Ş'nin yakalandığı belirtildi.

Sürücü hakkında 83 bin 746 lira idari ceza uygulandığı, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Giresun Trafik Polis
