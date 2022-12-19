Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonlu balıkçı vatozları eliyle besliyor
Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin, ağına takılan vatozları eliyle besleyip, bir süre sohbet ettikten sonra da denize bırakıyor. Balıkçının videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Ali Osman Erçin, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balıkçılık yapıyor. Denize açılan balıkçının ağına, bazen vatozlar da takılıyor.
Erçin, teknesine aldığı vatozları eliyle tek tek besliyor.
Aç olan vatozların kayığına geldiğini söyleyen Erçin, besledikten sonra tekrar denize bırakıyor. Beslemekle kalmıyor, onlarla oyun da oynuyor.
Balıkçı Ali Osman Erçin'in sosyal medyada paylaştığı videolar da büyük ilgi görüyor.
Etiketler: Balıkçılık Trabzon
Sıradaki Haber
Selim-Göle kara yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz