Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz için fırtına uyarısı
[AA (Arşiv)]
Akdeniz Bölgesi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de yarın ve Çarşamba günü fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, Çarşamba günü, Antalya Körfezi'nde öğlen, Anamur açıklarında ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Akdeniz Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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