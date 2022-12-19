Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakım yapma bahanesiyle hırsızlar internet kablolarını çaldı
[Fotograf: DHA]
Sultangazi'de işçi kıyafetleriyle sokağa gelen 3 kişi, bakım çalışması süsü vererek rögar kapağından girip internet kablolarını çaldı. Hırsızlığın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 3 kişi, sokaktaki rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi.
Dubayı sokağa koyarak bakım çalışması süsü veren şüpheliler, yeraltından geçen internet kablolarını çaldı.
Yaşanan olayın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesildi. Günlerdir interneti kesik olan mahalleli, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.
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