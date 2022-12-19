Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de 1-15 Aralık arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Aralık tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinden 207,89 gram sentetik uyuşturucu, 136 uyuşturucu hap, 3,83 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:57
- 11:54
- 11:48
- 11:51
- 11:39
Sıradaki Haber
Zonguldak’ta sıcaklık 14 derece birden düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz