Sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi bir aydır devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Misalok üs bölgesinde ise kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altında ölçüldü, en soğuk gece ise hafta sonunda eksi 25 ile Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde yaşandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, zorlu hava şartlarına ilişkin personel kıyafetleri ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hazırlıkların önceden tamamlandığını kaydetti.

Hazırlıklarla bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu, dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operasyonlarını artan tempoda sürdürdüğünü bildirdi.