Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan turistler kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Nevşehir'den Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 7 turist, Soğanlı Dağları'ndaki rüzgar enerji santrali yakınlarında, bulundukları minibüsün kara saplanması sonucu mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda, turistlerin, araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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