Afetlerde ve kazalarda vatandaşları düştükleri zor durumdan kurtarmaları nedeniyle "Hızırbey" ismi verilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timleri, kış aylarına girilmesiyle eğitimlerini sıklaştırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı timleri, deprem, sel, çığ ve toprak kayması gibi afet ve kazalarda kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor.

Kış turizm merkezlerinde de görev yapan JAK timleri, gerektiğinde kayak merkezlerinde mahsur kalanlara ulaşma ve arama kurtarma görevlerinde aktif rol oynuyor.

Kayak pistlerinde yaralanan veya teleferiklerde mahsur kalanları en hızlı ve güvenli şekilde tahliye etmek için eğitilen timler, oluşabilecek her senaryoya göre eğitim alıyor.

Bu arama kurtarma timlerine atanan personel, JAK temel ve JAK ihtisas kurslarını tamamlayıp görevlere hazır hale geliyor.

Bu kurslarda dağ arama kurtarma, yaz ve kış, doğal afetlerde arama kurtarma, kayak, yangına müdahale, dron, temel ilk yardım ile yüzme eğitimleri bulunuyor.

Tahliye sırasında güvenliği ön planda tutan personelin ekipmanları da duruma uygun seçiliyor.

Bu kapsamda timler dron, iniş-çıkış tırmanış aletleri, teknik dağcılık ekipmanları, akülü ve motorlu vinç sistemleri ile Jandarma Havacılık Başkanlığına ait vinçli helikopterler gibi araç gereçlerle kurtarma faaliyetlerinde teknolojiden de faydalanıyor.

Eğitimler için gerçek mekanları tercih ediyorlar

Kış aylarına girilmesiyle turizminin yoğun olduğu bölgelerde teleferik ve telesiyejde mahsur kalanları kurtarmak için gerçek eğitim alanlarında tatbikat yapan timler, zor durumda kalanlara hızlı şekilde ulaşıyor.

JAK timleri, geçen günlerde Keçiören teleferik hattında da eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğitimde JAK timleri senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlara ulaşmak için dağcılık ekipmanlarını giyerek bölgeye geldi.

Hazırlıkların ardından ekipmanlarla teleferik direğine tırmanan özel eğitimli timler, mahsur kalanları halatla yere indirdi ve güvenli alana götürdü.