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Türkiye
İHA 14.01.2024 18:20

Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
[Fotograf: AA]

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi. 

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

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