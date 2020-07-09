Trabzon'un Yomra, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yomra ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası, Yomra-Özdil kara yolunda heyelan meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yolun ulaşıma kapanması üzerine kısa sürede Karayolları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra Belediyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sürmene ilçesinde, heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.