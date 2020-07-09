Haber Giriş: Kaynak: AA
Şişli'de tarihi binada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Şişli ilçesinde, tarihi ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.
Etiketler: Şişli tarihi binada yangınSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 05:29
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