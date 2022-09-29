Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı otomobil, ilçenin Yanbolu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Emine Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerce araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü Mehmet Güngörmüş, İnayet Ömer ve Yavuz Selim Güngörmüş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş'ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.