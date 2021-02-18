Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 08:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzon'da korkutan yangın
Trabzon'da 9 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir apartmanın çatı katında bacadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürüldü. Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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