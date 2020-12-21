Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kısıtlamaya uymayan 103 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 103 kişiye ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Trabzon'da hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 103 kişiye 243 bin 770 lira cezai işlem uygulandı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlere uyulmadığı sürece başarılı olunamayacağını vurguladı.
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