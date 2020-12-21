Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kısıtlamayı ihlal eden 91 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza kesildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Çobanlar, Sinanpaşa, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Kentte tedbirlere uymayan 91 kişiye idari para cezası yazıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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