Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Çobanlar, Sinanpaşa, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte tedbirlere uymayan 91 kişiye idari para cezası yazıldı.