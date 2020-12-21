İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ve Deniz Zabıta Amirliği ekipleri, İstanbul'daki balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Teknelerin ve çalışanların evraklarını inceleyen ekipler, balık boylarını da kontrol etti. Öte yandan balıkçı teknelerinin 24 metre derinlik kuralına uyup uymadığı da denetlendi.

"Denizde zaman, boy ve yer yasaklarına dikkat ediyoruz"

Ekiplerle birlikte sık sık denetimlere katıldığını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bizler denizde zaman, boy ve yer yasaklarına dikkat ediyoruz. Bugüne kadar 15 bin 900 denetim uyguladık. 523 kişiye 1 milyon 150 bin civarında idari para cezası uygulandı. Burada yer yasağı dediğimiz İstanbul Boğazı'nda bazı kapalı bölgelerde balıkçılık yapıp yapmadıklarına bakıyoruz. Gemilerin geçiş güzergahında avcılık yasak biliyorsunuz. Bunun kontrolünü yapıyoruz. Yaptığımız kontrolleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Deniz Zabıtası ile yapıyoruz. Burada yer yasağı, dediğim gibi adalar bölgesinde bazı bölgeler yasak, deniz trafiğinin olduğu bölgeler yasak bir de 24 metrenin daha derin noktalarında avcılık yapabiliyorlar. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Belirli bir alanda yoğunlaşmasının bir sebebi var. Biliyorsunuz balıklar göç balığı. Lüfer de hamsi de istavrit de göç balığı. Buradan boğazdan göç ederek aşağıya doğru gidiyorlar. Biz 24 metrenin daha derin noktalarında avcılık yapıp yapmadıklarına çok dikkat ediyoruz" dedi.

"24 metrenin daha sığ noktasında avcılık yapanları tespit ediyoruz"

Kendileri sahada olmasa bile sistemler üzerinden kontrollerin yapıldığını belirten Karaca, “Sadece avcılık esnasında değil, balıkçılık izleme sistemimiz var. Bu sistem sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Aynı zamanda yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gece görüş özelliği olan drone ile de denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 24 metrenin daha sığ noktasında avcılık yaptıklarında tespit ediyoruz zaten. Kameraya alıyoruz. O anda orada olmasak dahi o kamera görüntüleri ile idari işlemi uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.