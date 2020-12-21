Kirazlı Mevlana Caddesi üzerinde bulunan sitede geçen cuma, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde, bir kişi 24 dairesi bulunan apartmana girdi.

Şüpheli yanında getirdiği poşeti apartman girişine koyarak yukarı çıktı. Koridordaki tüm ayakkabıları toplayan şüpheli, kucağında ayakkabılarla ile aşağı indi.

'35'e yakın ayakkabı çaldı'

Şüpheli, çaldığı ayakkabıları poşete koyup oradan ayrıldı. Apartman sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabıların olmadığını fark etti. İzledikleri güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı tespit eden apartman sakinleri, görüntüleri de yanlarına alarak durumu polise haber verdi.

Ekiplerin şüphelinin kimliğini tespit ederek yakalama çalışmaları sürüyor.

Apartman sakinleri, hırsızın 35'e yakın ayakkabı çaldığını söyledi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin yanında getirdiği poşeti apartman girişine koyarak yukarı çıktığı ve kucağında çok sayıda ayakkabı ile tekrar indiği görülüyor. İnerken yere düşen bir ayakkabıya tekme attığı, kucağındaki ayakkabıları poşete koyduğu, yere düşen ayakkabıyı da koyduktan sonra poşeti alıp dışarı çıktığı kameraya yansıyor.