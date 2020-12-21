Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, yazın olduğu gibi kışın da atlı kızak turları ve eşsiz manzarasıyla hep ilgi odağı. Ancak bu kez gölde kutupları aratmayan başka bir manzara yaşandı.

Gölün yüzeyi bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, yüzeydeki ince buz tabakalarını kırarak kıyıya taşıdı.

Adeta kristal göl haline dönen Çıldır Gölü'nde parçalara bölünen buz kütlelerinin kıyıya vurma anları hayran bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, bu mevsimde buzun çözülmesine ilk kez şahit olduklarını söyledi.