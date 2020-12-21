Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alaşehirli, kentte kasımda salgında pik seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Kasımda hastaneye başvurarak test yaptıranların sayısının haftalık 2 bin olduğunu belirten Prof. Dr. Alaşehirli, “Kasım ayında haftalık 2 binlere yükselen ve günlük 300'leri geçen başvurularımız oldu. Ama şu anda yaklaşık yüzde 30'larda bir düşüş var ve haftalık 800'lere geriledi. Yani başvurularda 2 binlerden 800'lere kadar gerilemiş olduk. Test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan hastaların hemen tedavisine başlıyoruz" diye konuştu.

“Bu kış çok dikkatli olmalıyız”

Prof. Dr. Alaşehirli, vaka sayılarındaki düşüşte en önemli etkenin tedbirlere uyulması olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede temel kurallar olan maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi çağrısını yineleyen Alaşehirli, şöyle konuştu:

“Maske ciddi anlamda koruyucu, lütfen maskemizi burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Biz hastanede çift maske ile geziyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun ve lütfen maskelerini taksınlar. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesinler. Kalabalık ortamlar virüsün bulaşması için en uygun ortamdır. Buna rağmen düğünler, nişanlar, kınalar, gelin almalar, doğum günleri, bağ evinde partiler maalesef devam ediyor. Biraz dikkat edersek, eski güzel günlerimize hep birlikte döneceğiz. Bunlara dikkat edersek sanıyorum bu virüsü artık yeneceğiz fakat bu kış çok dikkatli olmamız gerekiyor."