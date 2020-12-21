Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yine maskesiz yakalandı, bu kez bekçiye saldırdı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Tuzla'da, koronavirüs denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle kendisini durduran polise mukavemette bulunan ve bu nedenle hakkında dava açılan Cihan A., bu kez kendisini uyaran bekçiye saldırdı.
Polis ekiplerinin 19 Eylül'de yaptığı denetimlerde maske takmadığı için hakkında işlem yapılırken, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin" diyerek tehdit eden Cihan A., dün akşam yine maske takmadığı gerekçesiyle durduruldu.
Hakkında idari işlem yapan bekçiyi tehdit ettiği ve yumrukla saldırmaya çalıştığı iddia edilen şüpeli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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