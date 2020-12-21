Polis ekiplerinin 19 Eylül'de yaptığı denetimlerde maske takmadığı için hakkında işlem yapılırken, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin" diyerek tehdit eden Cihan A., dün akşam yine maske takmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Hakkında idari işlem yapan bekçiyi tehdit ettiği ve yumrukla saldırmaya çalıştığı iddia edilen şüpeli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

