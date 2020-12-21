Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.
Etiketler: FETÖ
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