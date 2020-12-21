Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki yangında ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.
İlçede Gazi Mahallesi'ndeki A.E'nin tek katlı evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, yangın esnasında ev sahibinin işte olduğu, evde eşi ve 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, ev halkı zarar görmedi.
Büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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