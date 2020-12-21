Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında, örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurlar da bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve hücre evi olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki baskınlarda örgütle bağlantılı kurum çalışanları, ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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