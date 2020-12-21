Gaziantep'te dün özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yangından etkilenen ve sonrasında özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güler'in yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Yangınla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor.

Başsavcı Vekili koordinesinde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen idari soruşturma da devam ediyor.