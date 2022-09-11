İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 AEL 514 plakalı otomobil bir iş yerine çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde bulunan 2 kişiden biri kaçtı. Yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.