Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Mahallede yapılan teknik incelemede yamaçtaki kaya kütlelerinin tehlike oluşturduğu tespit edildi, 10 ev boşaltıldı.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli yerlere yerleştirildi. Tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA ]

Mahalle sakinleri tedirgin

Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak’ta yaşayan Serkan Kaya, "Bundan 10-11 yıl önce aynı sokakta eve kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Her gün ölüm tehlikesiyle yaşıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

43 yıldır bölgede yaşayan Ayşe Güler ise, şunları söyledi:

"Burada ufak tefek taş düşmeleri her zaman oluyordu. İki kişi hayatını kaybetmişti. O zaman burası için boşaltma kararı verildi. Ev sahiplerine kira parası verildi, isteyenler ayrıldı. Şimdi mahallemizde yeniden yaşanan kaya düşmesi sonrası risk altında olan evler için yeniden boşaltma kararı verildi."

[Fotoğraf: DHA]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, görüştüğü vatandaşlara, "Yardım konusunda gerekenleri yapılması için görüşmeler yapacağız. İnşallah buraları güzelleştireceğiz. Herkes burada rahatça huzurlu yaşayacak" dedi.