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Şanlıurfa'da 72 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa Siverek'te, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada, paketler halinde 72 kilogram esrar bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği kullanılarak kamyonda yapılan aramada, paketler halinde 72 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu şanlıurfaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:51
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