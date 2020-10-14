Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifade bulunan, kapatılan Bank Asyadaki hesaplarında artış gerçekleşen, örgütle iltisaklı kurumlardan eğitim kaydı olan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilmiş devlet memurlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: fetö bursa'da fetö operasyonuSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:03
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