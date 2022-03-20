Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da istinat duvarı çöktü: 2 bina tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da dün, kar yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitedeki 2 bina boşaltıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışma başlatıldı.
Heyelan sonucu arka kısımdaki istinat duvarının bir bölümü yıkılan 5 katlı 2 binadaki 20 daire tahliye edildi.
Sitenin apartman ve bahçe girişine de emniyet şeridi çekildi.
Öte yandan Ortahisar Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunuldu.
Etiketler: Heyelan Kar Yağışı Sağanak Yağış
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