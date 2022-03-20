Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PCR şartı kalktı, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişler arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
1 Mart itibarıyla Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan tarafının uyguladığı koronavirüs testi zorunluluğu kaldırıldı. Kararın alınmasının ardından sınır kapısındaki yolcu geçişlerinde artış yaşandı.
Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı Türkiye ile Gürcistan arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapısındaki yolcu geçişleri dönem dönem kısıtlandı.
1 Mart'ta Gürcistan tarafından uygulanan koronavirüs testi zorunluluğunun kaldırılması sınır kapısını hareketlendirdi.
Uzun bir aradan sonra gelen turistler esnafın yüzünü güldürdü.
Havaların ısınmasıyla birlikte turist sayısının daha da artması bekleniyor.
Etiketler: Artvin Koronavirüs
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