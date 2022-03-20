Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 700 personel ve 300 araç ile ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, hasta bulunan bazı mahallelerde tipi nedeniyle kapanan yolları açarak acil olaylara da müdahale ediyor.

Çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'de çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu açıldı.