Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da karla mücadele devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Van Büyükşehir Belediyesi, 700 personel ve 300 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 700 personel ve 300 araç ile ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, hasta bulunan bazı mahallelerde tipi nedeniyle kapanan yolları açarak acil olaylara da müdahale ediyor.
Çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'de çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu açıldı.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı Ulaşım Van
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