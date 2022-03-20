Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'deki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
5 dönüm arazi zarar gördü
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.
Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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