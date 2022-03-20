Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamı fırtına nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.