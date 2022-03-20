Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamı fırtına nedeniyle iptal edildi.
Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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