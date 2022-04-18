Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Trabzon'da heyelan: 3 ev toprak altında kaldı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan meydana geldi. Kayma sebebiyle boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okul, toprak yığını altında kaldı. Riskli bulunan 2 ev tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Sürmene Oylum Mahallesi'nde sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: DHA]
2 ev boşaltıldı
Bölgeye giden AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
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