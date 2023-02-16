Şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul'a 05.30 ile 06.40 ve Ankara'ya 05.45'te yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca bazı hava yolu şirketlerince gün içerisinde çeşitli kentlerden karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.