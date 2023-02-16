Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Trabzon'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde etkili olan kar dolayısıyla Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul'a 05.30 ile 06.40 ve Ankara'ya 05.45'te yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Ayrıca bazı hava yolu şirketlerince gün içerisinde çeşitli kentlerden karşılıklı yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor.
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