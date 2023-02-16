Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla Battalgazi ilçesindeki Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin bahçesine çadır kent kuruldu.

Okulun arsasını bağışlayan Kara ailesinin fertlerinden Atilla Kara da depremzede olarak çadır kente sığındı.

Kara, 11 bin metrekareyi aile olarak okul yapılması için yıllar önce bağışladıklarını, bölgenin şimdi deprem sonrasında insanların yaralarının sarılması amacıyla kurulan çadır kente ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaşadıklarını anlatan Kara, "Akrabalarımızın çoğu İstanbul'da. Arsayı bağışlayan aile fertlerine de söyledim, burada 3-5 bin kişi ekmek yiyor, barınıyor. Çok rahatım, kalben huzurluyum. Cebinde ne kadar paran olursa olsun lokanta bulamazsın, bir ürün bulamazsın, yatacak yer bulamazsın. Paranın bir önemi kalmadı ki ben de muhtaç oldum" dedi.

Çadırda kalan depremzede kadın fazla yorganı iade etti

Onlarca ailenin yerleştiği çadır kentte insanların birbirlerine olan destekleri de dikkati çekiyor.

Depremzedeler için hemen her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanan çadır kente yerleşen vatandaşlardan Türkan Geçili, çadırda kullandığı yorgan fazla gelince geri getirerek yetkililere teslim etti.

''Başkaları da yararlansın''

Paylaşmanın önemine dikkati çeken Geçili, ilk zamanlarda kardeşlerinin de kendisiyle aynı çadırda kaldığını ancak bir süre sonra kardeşinin başka yere gittiğini belirtti.

Bunun üzerine çadırında fazla yorgan olduğunu anlatan Geçili, "O gidince yorgan fazlalığı oldu, geri getirdim, 'başkaları kullansın' diye düşün. Çünkü hayat çok zor. Başkaları da yararlansın" dedi.

Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Geçili, Türkiye'nin bu zorlu sürecin de altından kalkacağına inandıklarını kaydetti.