Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor
[Fotograf: AA]
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, enkaz altında kalarak zarar gören araçlar bir fabrikanın otoparkına çekiliyor.
Deprem nedeniyle kentte birçok araç, yıkılan binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü.
Kaldırılan enkazların altından çıkarılan araçlar, Kahramanmaraş-Adana kara yolunda bulunan bir fabrikanın otoparkına konuluyor.
Araçların hali, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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