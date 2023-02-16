İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği "Thor" ile arama yapan ekipler, 30 kilo 640 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.