Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
30 kilogramlık uyuşturucuyu "Thor" buldu
Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta 30 kilo 640 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği "Thor" ile arama yapan ekipler, 30 kilo 640 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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