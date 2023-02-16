Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boğaz'da gemi arızası
[Fotograf: DHA]
Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi, Büyükdere'ye demirletildi.
Tuzla'dan Ukrayna'ya giden 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisinde, Yeniköy açıklarından geçtiği sırada makine arızası yaşandı.
Durum, Kıyı Emniyeti ekiplerine haber verildi. Kargo gemisi, ekiplerin nezaretinde Büyükdere'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tuzla'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yapan 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5 ve 8 Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz refakatinde Büyükdere'ye demirletildi'' denildi.
Etiketler: İstanbul Boğazı Gemi
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