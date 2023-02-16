Muğla'da üniversiteli gençler gönüllü refakatçilik yapmak için sosyal medyada bir araya geldi. Yakınları olmayan, yardıma muhtaç depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kentteki hastanelerde tedavisi süren depremzedeler için seferber oldu. Gönüllü gençler, yakınları olmayan depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Doktor ve hemşirelerle iletişimlerini sağlıyorlar.

Yakınları olmayan depremzedeler de gönüllü refakatçi gençlerin kendilerine gösterdiği ilgiden son derece memnun.

Gönüllüler, sosyal medya aracılığıyla pek çok kişinin de kendilerine katılmak istediğini belirtiyor.