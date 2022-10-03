Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da fırtına: Ağaçlar devrildi
[Fotograf: AA]
Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların devrilmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Meteoroloji, 31 kenti sarı kodla uyarmıştı. Fırtınanın etkili olduğu illerden biri de Trabzon oldu.
Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma, Çömlekçi ve 3 Nolu Erdoğdu mahallelerinde ağaçlar devrildi.
Karadeniz Sahil Yolu'nda da devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, tedbirleri artırdı
Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.
Trabzon Valiliği gün içinde sosyal medya hesabından şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.
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